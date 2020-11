COVID: 37 NUOVI CASI A L’AQUILA, 22 A SULMONA, 27 A PESCARA

L’AQUILA – È ancora una volta L’Aquila la località abruzzese con più nuovi casi: sono 37. Al secondo posto, con 27 contagi recenti, c’è Pescara. L’area metropolitana, però, sale a 59 se si considerano anche Montesilvano (+21) e Spoltore (+11).

Tra i comuni con più di 20 casi recenti c’è anche Sulmona (22). A livello provinciale, in testa per numero di contagi recenti c’è l’Aquilano (+138), seguito dalla provincia di Teramo (+103), dal Chietino (+92) e dal Pescarese (+75). Ci sono poi 24 pazienti residenti fuori regione o su cui sono in corso accertamenti sulla provenienza.

