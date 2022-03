COVID: 38.095 NUOVI CASI E 210 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 9.8 PER CENTO

ROMA – Sono 38.095 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore, contro i 41.400 di ieri ma soprattutto i 40.948 di venerdì scorso: una diminuzione su base settimanale del 7%, molto inferiore al -21% con cui si è chiusa la scorsa settimana. I tamponi processati sono 388.836 (ieri 431.312) con un tasso di positività che sale dal 9,6% al 9,8%.

I decessi sono 210 (ieri 185): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 155.609.

Calano ancora le terapie intensive, 29 in meno (ieri -27) con 31 ingressi del giorno, ai minimi da oltre due mesi, e scendono complessivamente a 625, così come i ricoveri ordinari, 302 in meno (ieri -355), 9.297 in tutto.

I casi totali arrivano a 12.948.859. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 55.818 (ieri 62.551) per un totale che sale a 11.769.463. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in calo, 17.675 (ieri -20.148) e scendono a 1.023.787. Di questi 1.013.865 pazienti sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 4.326 contagi, seguita da Puglia (+3.888), Veneto (+3.769), Lazio (+3.702) e Campania (+3.622).