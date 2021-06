COVID: 389 NUOVI CASI E 28 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 0.5 PER CENTO

ROMA – Sono 389 i nuovi casi positivi al covid-19 in Italia (ieri +782), mai così pochi dal 17 agosto 2020.

I decessi nelle ultime 24 ore sono 28 (ieri +14), i tamponi eseguiti sono stati 75.861 (ieri 138.391). Il tasso di positività è sostanzialmente stabile con 0,5% (ieri 0,56%).

Continua il calo dei ricoveri nelle terapie intensive con meno 5 unità (ieri -4) con 5 nuovi ingressi, e quelli di area medica con meno 20 posti letto (ieri -28).

I guariti sono 2.838, per un totale dall’inizio della pandemia di 4.076.274. Gli attualmente positivi diminuiscono di 2.480 unità per un totale di 54.682 di cui 52.670 in isolamento domiciliare.

La regione con più casi odierni è la Sicilia con 84 nuovi positivi; segue l’Emilia Romagna (+64); il Lazio (+52); la Campania (+48) e la Lombardia (+46).

È quanto si apprende dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.