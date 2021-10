COVID: 4.054 NUOVI CASI E 48 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ ALLO 0.6 PER CENTO

ROMA – Sono 4.054 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore, contro i 2.535 di ieri.

“Boom” di tamponi, 639.745 (ieri 222.385), nuova cifra record, con un tasso di positività che scende allo 0,6% (-0,5% rispetto a ieri).

Sono in aumento anche i decessi, 48 (ieri 30), per un totale di 131.904 vittime dall’inizio dell’epidemia. Le terapie intensive aumentano di 3 unità (ieri -3) e sono 341 con 37 ingressi del giorno, e prosegue la crescita dei ricoveri ordinari, ormai in rialzo da alcuni giorni: sono 25 in più (ieri +106) e 2.604 in tutto.

I guariti sono 3.613 in più (ieri +2.626) per un totale di 4.540.823. Cresce il numero degli attuali positivi: sono 75.046, (392 in più rispetto a ieri). Di questi 72.101 sono in isolamento domiciliare. I casi totali, da inizio epidemia, sono 4.747.773.

La regione con più casi nuovi di contagio è la Lombardia (+498), seguita da Sicilia (+484), Veneto (+475) e Lazio (+437).