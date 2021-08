COVID: 4.114 NUOVI CASI E 45 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ SCENDE AL 2.9 PER CENTO

ROMA – In calo il numero di nuovi casi di coronavirus in Italia: sono 4.114 contro i 7.221 del giorno prima. I tamponi effettuati sono stati 265.480 e l’indice di positività è sceso a 2,9 contro il 3,3% di ieri. Il numero di morti è 45, due in più rispetto a ieri, con un totale delle vittime che si attesta a 129.002 dall’inizio dell’epidemia.

In aumento di 55 unità i ricoveri (4.114), 511 sono quelli in terapia intensiva, anch’essi in salita (+8), con 42 ingressi giornalieri.

Gli attualmente positivi in Italia sono 138.118 (ieri erano 137.057); le persone in isolamento domiciliare 133.493 (contro 132.495). I dimessi guariti sono finora 4.250.314; il totale di persone testate è al momento 32.326.275; il numero totale di tamponi effettuati – tra quelli processati con test molecolare e quelli con test antigenico rapido – è pari a 83.101.723.

È ancora la Sicilia la regione che segna il maggior numero di nuovi casi, 1.681, seguono nell’ordine l’Emilia Romagna con 732 contagi, il Veneto con 694, la Lombardia con 601 e la Campania con 576.