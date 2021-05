COVID: 4.147 NUOVI CASI E 171 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ ALL’1.7 PER CENTO

ROMA – Prosegue il calo della curva epidemica in Italia.

I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 4.147, contro i 3.937 di ieri ma soprattutto i 5.741 di giovedì scorso. Con 243.967 tamponi, 17mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale leggermente dall’1,5 all’1,7 per cento. In aumento i decessi, 171 (ieri 121), per un totale di 125.793 vittime da inizio epidemia. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 72 in meno (ieri -45) con 38 ingressi del giorno, e scendono a 1.206 totali, mentre i ricoveri ordinari calano di 411 unità (ieri -439), e sono 7.707. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più contagi odierni è la Lombardia (+739), seguita da Campania (+533), Sicilia (+383), Lazio (+361), Toscana (+319) e Piemonte (+298). I casi totali salgono così a 4.205.970. I guariti sono 10.808 (ieri 11.930), per un totale di 3.826.984. Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 6.836 in meno (ieri -11.930): i malati ancora attivi sono ora 253.193. Di questi, sono in isolamento domiciliare 244.280 pazienti.