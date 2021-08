COVID: 4.168 NUOVI CASI E 44 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 4.1 PER CENTO

ROMA – In calo rispetto a ieri il numero di nuovi casi accertati di coronavirus in Italia: sono 4.168 (-1.755). Con un numero di tamponi però inferiore di circa 74mila rispetto a 24 ore fa (oggi 175.139, ieri 101.341), il che porta al rialzo dal 3,4% di ieri al 4,1% di oggi l’indice di positività.

Il numero di persone attualmente positive in Italia è pari a 135.555; i dimessi guariti sono finora 4.224.429.

Quanto ai decessi, oggi se ne registrano 44, con un incremento di 21 unità, portando a 128.795 il numero di vittime dall’inizio dell’epidemia in Italia.

Sul fronte dei ricoveri, oggi risultano 3.928 persone in ospedale nei reparti ordinari, con un incremento di 161 su ieri; in leggero rialzo i ricoveri in terapia intensiva, sono 485 contro i 471 di ieri, con 45 ingressi giornalieri (+12 su ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono al momento 131.142 (ieri ne risultavano 130.699). Il numero totale finora di tamponi effettuati (tra test antigenici rapidi e molecolari) è pari a 82.104.705, per un totale di 32.098.419 persone testate.

La regione che oggi segna il maggior numero di nuovi casi è la Sicilia con 1.121, seguita dall’Emilia Romagna con +558, dalla Toscana con +434, dal Lazio con +348, dal Veneto con +331, dalla Sardegna con +311. La Valle d’Aosta e’ oggi l’unica regione con 0 nuovi casi.