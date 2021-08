COVID: 4.200 NUOVI CASI E 22 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 4.1 PER CENTO

ROMA – Sono 4.200 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 5.735 di ieri, mille in più di lunedì scorso, fotografia di un’ondata epidemica che ancora non abbassa la testa. Con 102.864 tamponi, oltre 100mila in meno rispetto a ieri, tanto che il tasso di positività dal 2,8% schizza al 4,1%.

I decessi sono 22 (ieri 11), per un totale di 128.242 vittime dall’inizio della pandemia. In aumento i ricoveri, come spesso succede il lunedì per via delle poche dimissioni del weekend: le terapie intensive sono 24 in più (ieri +11), con 39 ingressi del giorno, e salgono a 323, mentre i ricoveri ordinari sono 155 in più (ieri +98), 2.786 in totale.

I casi totali salgono così a 4.400.617. I guariti sono 1.589 (ieri 1.991), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.157.520. Gli attualmente positivi aumentano di 2.589 unità (ieri +1.998), e sono 114.855 in tutto, di cui 111.746 in isolamento domiciliare.

La regione con più casi odierni è ancora la Sicilia, ancora in aumento con 923 casi, seguita da Emilia Romagna (+642), Toscana (+492), Lazio (+474) e Veneto (+425).