COVID: 4.526 NUOVI CASI E 26 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 1.29 PER CENTO

ROMA – Sono 4.526 i nuovi casi di covid registrati oggi dal bollettino del ministero della salute a fronte di 350.170 tamponi per un tasso di positività in crescita dall’1% all’1,29%. Ieri infatti i nuovi casi erano stati 4.878 ma su un numero molto più alto di tamponi (477.352).

In calo invece il numero dei morti: oggi 26 contro i 37 delle 24 ore precedenti, che portano il totale da inizio pandemia a 132.074. Scendono i ricoverati in Terapia intensiva (-4) a 342 mentre aumentano quelli nei reparti ordinari (+47) per un numero complessivo di 2.754.

Aumenta il numero degli attuali positivi a 82.448 (+2.067) ma anche quello dei dimessi o guariti che segna un +2.432 per un totale di 4.557.417 persone.

Per quanto riguarda le regioni, il maggior numero di nuovi casi si registra in Campania (636) seguita dal Lazio (528), dalla Lombardia (474) e dalla Toscana (385).