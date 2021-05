COVID: 4.717 NUOVI CASI E 125 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ SCENDE ALL’1.6 PER CENTO

ROMA – Prosegue il calo della curva epidemica in Italia.

I casi di oggi sono 4.717 (ieri 5.218) e con 286.603 tamponi (ieri 269.744), il tasso di positività scende all’1,6% (ieri era all’1,9%), al livello minimo del 2021. I decessi sono 125 (ieri 218) per un totale delle vittime da inizio epidemia pari a 125.153. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ancora in netta discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 39 in meno (ieri -75) con 64 ingressi del giorno, e scendono a 1.430, mentre i ricoveri ordinari calano di 437 unità (ieri -458) attestandosi a quota 9.488. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+898), seguita da Campania (+565) e Lazio (+494). Il totale dei contagi in Italia sale a 4.188.190. I guariti sono 12.633 (ieri 12.695) per un totale di 3.779.293. Sempre in calo il numero delle persone attualmente positive, 8.044 in meno (ieri -7.698): i malati ancora attivi sono ora 283.744. Di questi, sono in isolamento domiciliare 272.826.