COVID: 4.878 NUOVI CASI E 37 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ ALL’1 PER CENTO

ROMA- Sono 4.878 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 5.335 di ieri, anche se prosegue il trend settimanale di crescita.

I tamponi sono 477.352, tremila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende leggermente da 1,1% a 1%.

I decessi sono 37 (ieri 33), per un totale di 132.074 vittime dall’inizio dell’epidemia. In calo le terapie intensive, 3 in meno (ieri +2) con 20 ingressi del giorno, e scendono a 346, mentre i ricoveri ordinari sono 49 in più (come ieri), e arrivano a 2.707.

I guariti sono 3.103 (ieri 3.433) per un totale di 4.554.985. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 1.737 in più (ieri +1.866), che tornano a superare quota 80mila, per l’esattezza 80.381. Di questi, sono in isolamento domiciliare 77.328 pazienti. I casi totali sono 4.767.440.

La regione con più casi odierni è la Campania (+629), seguita da Lombardia (+574), Lazio (+538), Veneto (+532) ed Emilia Romagna (+409).