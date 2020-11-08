COVID: 4 NUOVI CASI A MONTORIO AL VOMANO, POSITIVI A QUOTA 282

8 Novembre 2020 19:54

MONTORIO AL VOMANO – Sono 282 le positività registrate a Montorio al Vomano (+4 rispetto all’aggiornamento precedente).

Domani, lunedì 9 novembre, riapriranno intanto le scuole, fatta eccezione per le classi sospese in attesa di esito del tampone e quelle in cui si concluderà la quarantena dei ragazzi, come da procedura ministeriale.




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Si sta intando aspettando i risultati dei negativizzati e, quindi, guariti.

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