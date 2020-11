COVID: 4 PUNTI DRIVE PER TAMPONI ATTIVATI A L’AQUILA, AVEZZANO E SULMONA, SINERGIA TRA CARABINIERI E ASL

L’AQUILA – Quattro postazioni drive through, per fare tamponi Covid restando a bordo dell’auto, attivate oggi dalla Asl in provincia dell’Aquila in collaborazione con l’Arma dei carabinieri, nell’ambito dell’operazione Igea, lanciata dal ministero della Difesa, che vede tutte le forze armate a supporto della sanità. L’iniziativa, in Abruzzo, è stata avviata in stretta collaborazione con l’assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì.

Due punti drive funzionano all’Aquila, a Bazzano e all’aeroporto, uno ad Avezzano, nei pressi della chiesa di Santo Spirito e uno a Sulmona in località Incoronata. Per accedere ai punti drive e sottoporsi al tampone orofaringeo è necessaria la richiesta del medico di famiglia che la inserisce nella piattaforma dedicata; a seguito di questo passaggio la Asl convoca l’utente dando appuntamento con data e orario.

I servizi drive, che resteranno attivi per 59 giorni, funzionano dalle 8.30 alle 13.30. L’apertura delle 4 postazioni è finalizzata a dare una risposta alle sempre maggiore richiesta dell’utenza e quindi ad estendere l’opera di prevenzione sul territorio. L’iniziativa è stata intrapresa in stretta sinergia tra i Carabinieri, che forniscono il personale medico, e l’azienda sanitaria della provincia dell’Aquila che mette a disposizione operatori sanitari di supporto; l’organizzazione logistica è stata curata insieme ai Comuni e alla Protezione civile.

Download in PDF©