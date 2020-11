COVID: 40.902 NUOVI CASI IN ITALIA, 550 DECESSI

ROMA- Sono 40.902 i contagiati dal coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 550 morti, che portano il totale a 44.139 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia.

Anche oggi si registra il record di tamponi nelle ultime 24 ore in Italia: sono 254.908 quelli effettuati nell’ultimo giorno, circa ventimila più di ieri. Il rapporto tra positivi e test resta costante al 16%. Aumentano i pazienti in terapia intensiva per il Covid, 60 in più rispetto a ieri. Il totale è ora di 3.230. Si tratta dell’aumento giornaliero di pazienti in rianimazione più basso da alcune settimane. In isolamento domiciliare ci sono invece ora 629.782 persone, con un incremento di 27.771 unità nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Con l’aumento di 1.041 unità nelle ultime ore sono ora 30.914 i ricoverati con sintomi in reparti ordinari.

Download in PDF©