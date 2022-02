COVID: 41.247 NUOVI CASI E 326 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 10.5 PER CENTO

ROMA – Sono 41.247 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore, contro i 77.029 di ieri e soprattutto i 57.715 di lunedì scorso: una riduzione su base settimanale del 39%.

Si tratta del numero più basso del 2022 finora: per trovare un dato inferiore bisogna risalire al 27 dicembre scorso.

I tamponi processati sono 393.663, quasi 300mila meno di ieri, ma il tasso di positività scende comunque al 10,5% (dall’11,2%).

I decessi sono 326 (ieri 229): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 149.097. Calano ancora le terapie intensive, 8 in meno (ieri +20) con 70 ingressi del giorno, e sono 1.423, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 177 unità (ieri -117), 18.675 in tutto.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 123.823 (ieri 134.009) per un totale che sale a 9.523.540. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in netto calo, 82.547 in meno (ieri -55.295), e scendono sotto quota due milioni per la prima volta da un mese, 1.990.701 in tutto. Di questi 1.970.603 pazienti sono in isolamento domiciliare. I casi totali arrivano a 11.663.338.

La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 5.313 contagi, seguita da Emilia Romagna (+5.203), Campania (+4.041), Piemonte (+3.688) e Sicilia (+3.463).