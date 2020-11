COVID: 43 NUOVI CASI A PESCARA, 39 A L’AQUILA, 37 AD AVEZZANO, LE CITTA’ CON PIU’ CONTAGI

PESCARA – È di nuovo Pescara la località abruzzese con più nuovi casi: sono 43 i contagi recenti. Seguono L’Aquila (+39), Avezzano (+37) e Montesilvano (25). Analizzando i dati dal primo novembre a oggi, in testa c’è L’Aquila, con oltre 1.500 contagi emersi in 27 giorni. A Pescara i casi complessivi dall’inizio del mese sono circa 800 e a Montesilvano 500. A livello territoriale, in testa, per nuovi casi del giorno, c’è la provincia dell’Aquila: 258 i contagi recenti, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza ad oggi a 8.633, dato più alto della regione. Seguono il Pescarese (+160, totale 5.446), il Chietino (+72, 5098) e il Teramano (+39, 6.938). A questi dati si aggiungono 12 nuovi casi relativi a pazienti residenti fuori regione (totale 243)

