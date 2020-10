COVID: 44 NUOVI CASI A L’AQUILA, TOTALE NUMERO CONTAGI IN PROVINCIA VICINO A QUELLO DI PESCARA

L’AQUILA – E’ ancora L’Aquila la località abruzzese con più nuovi casi di coronavirus: sono 44, sul totale di 482 contagi recenti accertati in regione.

Seguono Teramo, con 36 casi, Pescara (27), Giulianova (22) e Avezzano (20).

Dodici i nuovi casi a Montesilvano. Quattro quelli accertati a Isola del Gran Sasso (Teramo), paese dove nell’ultimo mese ci sono stati 165 contagi su 4.630 abitanti: il 3,5% della popolazione ha contratto il virus.

E’ quella di Teramo la provincia con più nuovi casi, 196, che portano il totale a 2.382.

In testa alla classifica regionale per numero di casi complessivi, 2.665 (+62), c’è sempre il Pescarese.

Segue a ruota, con 2.622 casi (+135), la provincia dell’Aquila, a lungo in ultima posizione: due mesi fa il totale era di 388 casi.

Con il trend in crescita e i ritmi attuali, l’Aquilano potrebbe presto salire al primo posto in Abruzzo per numero di contagi totali.

In coda c’è il Chietino, con 1.816 casi (+64).

