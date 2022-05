COVID: 47.039 NUOVI CASI E 152 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 14 PER CENTO

ROMA – Sono 47.039 i casi Covid nelle ultime 24 ore contro i 62.071 di ieri e, soprattutto, gli 87.940 di mercoledì scorso quando però si erano ‘recuperati’ – con un elevato numero di tamponi – anche tutti i casi non rilevati per il ponte del 25 aprile.

I tamponi processati sono 335.275 (ieri 411.047) con un tasso di positività che scende dal 15,1% al 14%.

I decessi sono 152 (ieri 153): le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono così a 164.041. Le terapie intensive sono 5 in più (ieri -2), con 42 ingressi del giorno, e arrivano a 371 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 81 in meno (ieri -99), e sono 9.614 in tutto.

I casi totali dall’inizio della pandemia salgono a 16.633.911. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 60.381 (ieri 67.398) per un totale che sale a 15.282.800. Gli attualmente positivi sono 12.890 in meno (ieri -5.142), scendendo complessivamente a 1.187.070. Di questi 1.177.085 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 6.471 contagi, seguita da Campania (+5.341), Lazio (+4.759), Veneto (+4.468) ed Emilia Romagna (+4.306).