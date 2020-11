COVID: 48 NUOVI CASI A L’AQUILA, FOCOLAIO IN RSA LANCIANO, LE CITTA’ CON PIU’ CONTAGI

L’AQUILA – È ancora una volta L’Aquila la località abruzzese con più nuovi casi: sono 48. Sale così a 957 il numero dei contagi registrati nel capoluogo dal primo ottobre ad oggi. Brusca impennata a Lanciano, a causa di un focolaio esploso nella Rsa “Antoniano”, dove si contano 42 contagi recenti, che si aggiungono ai 15 di ieri e fanno salire il totale dal primo ottobre a 106.

Trentadue i nuovi casi a Teramo (totale dal primo ottobre 362) e 17 quelli registrati a Pescara (403). A livello provinciale, l’incremento più consistente, nelle ultime 24 ore, è nell’Aquilano, con 162 casi in più, che portano il totale a 3.656. Seguono il Teramano, 115 contagi in più (totale 3.210), il Chietino (+105, 2.385) e il Pescarese (+40, 3.030). Vi sono poi 79 pazienti residenti fuori regione (+3) e 183 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

