COVID: 482 NUOVI CASI IN ABRUZZO, 196 NEL TERAMANO, 135 NELL’AQUILANO

TERAMO – Per il secondo giorno consecutivo è la provincia di Teramo quella in cui si registra il maggior numero di contagi Covid.

Dei 482 nuovi registrati in Abruzzo nelle ultime ore, emersi dalle analisi di 3.710 tamponi, ben 196 sono stati accertati nel Teramano, portando il totale a 2.382; subito dopo la provincia dell’Aquila, con i numeri più alti da settimane, con 135 nuovi casi (2.622 in totale); Chieti con 64 (1.816 in totale) e la provincia di Pescara con 62 nuovi casi (2.665 in totale); 61 fuori regione (+2) e 128 (+22) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Dei nuovi casi, 183 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti.

