COVID: 5.080 NUOVI CASI E 198 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 3.9 PER CENTO

ROMA – Scende ancora la curva dei contagi in Italia: oggi 5.080 nuovi positivi, contro gli 8.292 di ieri. È un dato che risente anche del calo dei numeri dei tamponi effettuati: oggi 130.000, mentre ieri erano stati 226.006. Sale leggermente il tasso di positività, è al 3,9% (ieri 3,6). Il numero dei morti nelle ultime 24 ore è in crescita, 198 (ieri 139, per un totale di 123.031 vittime dall’inizio della pandemia. Il decremento il numero di nuovi ingressi nelle terapie intensive: sono 80, contro i 103 di ieri, per un totale di ricoverati pari a 2.158 (-34). I ricoveri ordinari sono saliti di 7 unità, arrivando agli attuali 15.427. In isolamento domiciliare sono in 356.085 (-10.157 su ieri); gli attualmente positivi sono 373.670 (ieri 383.854). Il numero totale di dimessi/guariti è pari a 3.619.586. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione oggi con il maggior numero di nuovi casi è la Campania con 943 (ieri +1.233), seguita da Lazio con +680 (ieri +788), quindi Sicilia con +589 (ieri +494), Lombardia con +583 (ieri 1.326), Toscana con +481 (ieri +713), Emilia Romagna con +471 (ieri +650). I contagi totali dall’inizio della pandemia salgono a 4.116.287. Il numero dei guariti aumenta di 14.416 unità (ieri 17.394), per un totale di 3.604.523 dall’inizio della pandemia. Diminuiscono ancora gli attualmente positivi, 6.266 in meno (ieri -7.444): gli attualmente positivi sono 383.854, di cui in isolamento domiciliare 366.242 pazienti.