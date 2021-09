COVID: 5.117 NUOVI CASI E 67 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVTA’ A 1.7 PER CENTO

ROMA – In lieve rialzo la curva epidemica in Italia.

I nuovi casi sono 5.117 contro i 4.830 di ieri. I tamponi sono 306.267 (ieri 317.666) con un tasso di positività che sale leggermente dall’1,5% all’1,7%.

I decessi sono 67 (ieri 73) per un totale di 130.167 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in calo anche i ricoveri: le terapie intensive sono 9 in meno (ieri -14) con 30 ingressi del giorno, e scendono a 531, mentre i ricoveri ordinari calano di 140 unità (ieri -37) e sono 4.018.

I casi totali salgono così a 4.623.155. Aumentano i guariti, 7.193 (ieri 8.606) per un totale dall’inizio della pandemia di 4.376.646. Il numero delle persone attualmente positive cala ancora: 2.145 in meno (ieri -3.853), e sono 116.342 in tutto, di cui 111.793 in isolamento domiciliare.

La regione con più casi odierni di contagio è la Sicilia (+878), seguita da Veneto (+613), Lombardia (+573) e Campania (+475).