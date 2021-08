COVID: 5.636 NUOVI CASI E 31 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ SCENDE AL 2.3 PER CENTO

ROMA- Sono 5.636 i nuovi positivi al Covid 19 in Italia nelle ultime 24 ore, 1.436 casi in meno rispetto a ieri. I tamponi eseguiti sono stati 241.766, più del doppio della giornata di ieri quando ne erano stati compiuti 102.864, e il tasso di positività è diminuito passando dal 4,1% di ieri al 2,3% di oggi. I decessi sono 31 (+9 rispetto a ieri) che portano a 128.273 il numero dei morti dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri sono 2.880 nei reparti ordinari con un aumento di 94 unità rispetto al giorno precedente. Le terapie intensive invece sono 322, con una unità in meno rispetto a ieri, con 26 ingressi del giorno.

I dimessi guariti sono 4.125 per un totale dall’inizio della pandemia di 4.161.645. Gli attuali positivi 1.468 per un totale 116.323, di cui 113.121 in isolamento domiciliare. I positivi in Italia dall’inizio della pandemia sono 4.406.241.

La regione con più casi giornalieri è ancora la Sicilia con 848 nuovi positivi, seguita dal Lazio (+703); il Veneto (+604); la Lombardia (+525); la Toscana (+511).