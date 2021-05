COVID: 5.741 NUOVI CASI E 164 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 2.3 PER CENTO

ROMA – Sono 5.741 i casi nelle ultime 24 ore, contro i 5.506 di ieri. Con 251.037 tamponi, 36mila in meno rispetto a ieri, il tasso di positività sale a 2,3% (ieri 1,9%). I decessi sono 164 (ieri 149), per un totale di 124.810 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Le terapie intensive sono 99 in meno (ieri -46), con 69 ingressi del giorno per un totale di 1.544, mentre i ricoveri ordinari sono 635 in meno (ieri -521), per un totale di 10.383.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I contagi totali salgono a 4.178.261. I guariti sono 12.816 (ieri 13.929), per un totale di 3.753.965. Le persone attualmente positive scendono di 7.244 unità (ieri -8.578) e sono 299.486 in tutto. Di queste sono in isolamento domiciliare 287.559. La regione con più casi odierni è la Lombardia con 1.003, seguita da Campania (+649), Toscana (+559) e Lazio (+558).