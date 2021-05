COVID: 5.753 NUOVI CASI E 93 MORTI IN ITALIA, DATO PIU’ BASSO DA OTTOBRE

ROMA – Ancora in netto calo la curva epidemica in Italia: i contagi nelle ultime 24 ore sono 5.753 contro i 6.659 di ieri. I tamponi sono 202.573 ma il tasso di positività vira al rialzo a 2,8% rispetto al 2,2% di ieri. Si chiude una settimana sempre sotto i diecimila casi al giorno: non succedeva dallo scorso autunno. I decessi sono 93 (ieri 136), il dato più basso da 23 ottobre scorso quando le vittime furono 91. I decessi totali sono ora 124.156.