COVID: 5.905 NUOVI CASI E 59 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 1.1 PER CENTO

ROMA – Sono 5.905 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore, contro i 5.188 di ieri e soprattutto i 4.866 di giovedì scorso. Con 514.629 tamponi, oltre 200mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale da 0,7% a 1,1%.

I decessi sono 59 (ieri 63), per un totale di 132.283 vittime dall’inizio dell’epidemia. In lieve rialzo i ricoveri: le terapie intensive sono 2 in più (ieri -4) con 36 ingressi del giorno, e salgono a 383, mentre i ricoveri ordinari sono 16 in più (ieri +37), 3.045 in tutto.

I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 4.788.704. I guariti sono 3.754 (ieri 4.285) per un totale di 4.569.045. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 2.089 in

più (ieri +840), che salgono a 87.376. Di questi, sono in isolamento domiciliare 83.948 pazienti.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+745), seguita da Veneto (+731), Lazio (+664), Campania (+615) e Friuli Venezia Giulia, che ha visto i casi triplicare in un giorno (+483).