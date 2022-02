COVID: 50.534 NUOVI CASI E 252 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 10.3 PER CENTO

ROMA – Sono 50.534 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore, contro i 53.662 di ieri ma soprattutto i 62.231 di sabato scorso.

Itamponi processati sono 492.045 (ieri 510.253) con il tasso di positività che scende dal 10,5% al 10,3%.

I decessi sono 252 (ieri 314): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 152.848. Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 34 in meno (ieri -50) con 76 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 953. I ricoveri ordinari sono 561 in meno (ieri -614), 13.387 in tutto.

I casi totali arrivano a 12.427.773. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 84.767 (ieri 87.472) per un totale che sale a 10.905.147. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in calo, 34.344 (ieri -34.086), e scendono a 1.369.778. Di questi 1.355.438 pazienti sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 5.583 contagi, seguita da Sicilia (+5.504), Lombardia (+5.231), Campania (+5.053) e Veneto (+4.870).