COVID: 51 NUOVI CASI A L’AQUILA, 48 A TERAMO, 30 AD AVEZZANO

L’AQUILA – È ancora una volta L’Aquila il comune abruzzese con più nuovi casi di coronavirus: sono 51 i contagi accertati con i test delle ultime ore. Segue a ruota Teramo, con 48 nuovi casi. Tra le località con più contagi recenti vi sono anche Avezzano (30), Castellalto (27), Giulianova (23) e Sulmona (20). Tredici i nuovi casi a Pescara. A livello provinciale, in testa alla classifica c’è sempre L’Aquila che, con 244 nuovi casi, arriva a quota 6.233 contagi dall’inizio dell’emergenza ad oggi.

Il confronto con i dati di un mese fa dimostra quanto il virus stia circolando rapidamente nell’Aquilano. Il 16 ottobre i casi complessivi erano 1.172: in 30 giorni l’incremento è stato del 431,8%. Il territorio con più nuovi casi del giorno, però, è il Teramano, seconda provincia a livello regionale, pure in rapida crescita: 290 i contagi recenti, che fanno salire il totale a 5.336. Il 16 ottobre erano 1.131. L’incremento in un mese è stato del 371,8%. Seguono il Chietino (+58, totale 3.796) e il Pescarese (+40, 4.072).

