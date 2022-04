COVID: 53.602 NUOVI CASI E 130 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 14 PER CENTO

ROMA – Sono 53.602 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 58.861 di ieri e, soprattutto, i 70.520 di sabato scorso.

I tamponi processati sono 383.073 (ieri 381.239) con un tasso di positività che scende dal 15,4% al 14%.

I decessi sono 130 (ieri 133): le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono così a 163.507.

Le terapie intensive sono 5 in meno (ieri -11), con 32 ingressi del giorno, e scendono a 366 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 116 in meno (ieri -133), e sono 9.826 in tutto.

I casi totali dall’inizio della pandemia salgono a 16.463.200. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 71.625 (ieri 60.951) per un totale che sale a 15.070.314. Gli attualmente positivi sono 17.738 in meno (ieri -1.689), arrivando complessivamente a 1.229.379. Di questi, 1.219.187 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 6.973 contagi, seguita da Campania (+6.051), Veneto (+5.549), Lazio (+5.506) ed Emilia Romagna (+4.651).