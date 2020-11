COVID: 54 NUOVI CASI A L’AQUILA, 34 A ISOLA DEL GRAN SASSO, 28 A LANCIANO

PESCARA – È ancora una volta L’Aquila il comune abruzzese con più nuovi casi di coronavirus: sono 54. A livello provinciale, in testa per numero di contagi recenti, c’è il Teramano, con un incremento di 253 unità. La seconda località con più casi è proprio in provincia di Teramo: si tratta di Isola del Gran Sasso (+34).

Seguono Teramo (27), Lanciano (28), Martinsicuro (23) e Roseto degli Abruzzi (20). A Pescara i nuovi casi sono undici. Molti i comuni del Teramano con più di dieci casi. Del totale dei 13.114 casi abruzzesi, 3.796 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+140 rispetto a ieri), 2.496 in provincia di Chieti (+111), 3.076 in provincia di Pescara (+46), 3.463 in provincia di Teramo (+253), 83 fuori regione (+4) e 200 (+17) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

