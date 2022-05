COVID: 56.015 NUOVI CASI E 158 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 15.1 PER CENTO

ROMA – Sono 56.015 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore contro i 17.155 di ieri e soprattutto i 62.071 contagi di martedì scorso.

I tamponi processati sono 371.221 (ieri 126.559) con il tasso di positività che sale dal 13,5% al 15,1%.

I decessi sono 158 (ieri 84). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 164.731.

In calo i ricoveri. I pazienti in terapia intensiva sono, infatti, 5 in meno (ieri +7), 358 in tutto, e quelli nei reparti ordinari sono 156 in meno (ieri +80) scendendo a 8.579 complessivi.

I casi totali dall’inizio della pandemia salgono a 16.872.618. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 76.824 per un totale che sale a 15.624.915. Gli attualmente positivi sono 20.783 in meno scendendo complessivamente a 1.082.972. Di questi, 1.074.035 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 9.481 contagi, seguita da Campania (+6.416), Veneto (+5.719), Lazio (+4.864) e Puglia (+4.114).