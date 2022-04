COVID: 56.263 NUOVI CASI E 79 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 17.2 PER CENTO

ROMA – Sono 56.263 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, a fronte dei 70.520 di ieri e dei 51.993 di domenica scorsa.

I tamponi processati sono 326.211 (ieri 421.533) per cui il tasso di positività sale dal 16,7% al 17,2%.

I morti di oggi sono 79 (ieri 143) per un totale di 162.688 da inizio pandemia.

I ricoveri ordinari sono 9.895, quindi -19 rispetto a ieri, mentre aumentano le terapie intensive di sette unita’ (ieri -2) e sono 416, con 34 ingressi.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 44.849 (ieri 61.778) per un totale di 14.729.220 mentre gli attualmente positivi sono 11.920 in più per complessivi 1.244.149: di questi 1.233.838 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi oggi è la Campania con 7.404 contagi seguita da Lazio (+5.985), Lombardia (5.972), Veneto (+4.891) e Puglia (4.596).