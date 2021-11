COVID: 6.404 NUOVI CASI E 70 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 2.4 PER CENTO

ROMA – Sono 6.404 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime ore in Italia (ieri 9.709), in aumento rispetto ai 5.144 di lunedì scorso. Pochi tamponi come sempre il lunedì, 267.570, 220mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale dal 2% al 2,4%.

I decessi sono 70 (ieri 46), per un totale di 133.247 vittime dall’inizio dell’epidemia. Prosegue anche l’aumento dei ricoveri: le terapie intensive sono 29 in più (ieri +8) con 54 ingressi del giorno, e salgono a 549, mentre i ricoveri ordinari sono 162 in più (ieri +95), 4.507 in tutto.

I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 4.932.091. I guariti sono 3.579 (ieri 4.302) per un totale di 4.647.330. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 2.754 in più (ieri +5.359) che superano quota 150mila (non succedeva dallo scorso giugno) e arrivano a 151.514. Di questi, sono in isolamento domiciliare 146.458 pazienti.

La regione con più casi odierni è l’Emilia Romagna (+991), seguita da Lazio (+940), Veneto (+870), Lombardia (+662) e Campania (+591).