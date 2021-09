COVID: 6.735 NUOVI CASI E 58 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 2.3 PER CENTO

ROMA – Sono 6.735 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 6.761 di ieri ma soprattutto i 7.826 di venerdì scorso: come evidente da qualche giorno, la curva sembra piegare verso il basso. I tamponi sono 296.394, 3mila meno di ieri, con il tasso di positività stabile al 2,3%.

I decessi sono 58 (ieri 62), per un totale di 129.410 vittime dall’inizio dell’epidemia. Anche i ricoveri sembrano rallentare: quelli nei reparti ordinari sono ancora in calo, 41 in meno (ieri -26), e scendono a 4.164 in tutto, mentre le terapie intensive sono una in più (ieri +15) con 42 ingressi del giorno, e sono 556.

I casi totali salgono così a 4.559.970. I guariti sono 6.544 (ieri 6.372), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.293.535. Il numero delle persone attualmente positive sale leggermente, 127 in più (ieri +320), e sono 137.025 in tutto, di cui 132.305 in isolamento domiciliare.

La regione con più casi odierni è ancora la Sicilia, anche se in leggero calo da qualche giorno, con 1.348 contagi, seguita a distanza da Emilia Romagna (+721), Lombardia (+647), Veneto (+637) e Lazio (+430).