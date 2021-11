COVID: 6.764 NUOVI CASI E 31 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 1.4 PER CENTO

ROMA – È stabile la curva epidemica in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 6.764 nuovi casi di Covid, la stessa cifra di ieri. I tamponi effettuati sono 491.962 (ieri 543.414) per cui il tasso di positività sale all’1,4% (+0,1%).

In calo il numero dei morti: 31 (ieri 51) con il totale che sale a 132.365 vittime dall’inizio della pandemia. In crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere, almeno in relazione ai ricoveri ordinari che sono 3.173, più 49 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva, invece, sono 392 (tre in meno) con 23 ingressi del giorno (ieri erano stati 37).

Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 4.802.225. Gli attualmente positivi diventano 93.693 (+3.337 rispetto a ieri) di cui 90.128 in isolamento domiciliare mentre i pazienti dimessi/guariti sono 4.576.167 (+3.392).

La regione con il maggior numero di casi (+823) è la Lombardia, seguita da Lazio (+807), Veneto (+773), Campania (+767) ed Emilia Romagna (+561).