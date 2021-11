COVID: 6.764 NUOVI CASI E 51 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ 1.2 PER CENTO

ROMA – Sensibile aumento della curva epidemica: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 6.764 nuovi casi di Covid (mai così tanti dal 2 settembre, quando erano stati 6.761) a fronte dei 5.905 di ieri; i tamponi effettuati sono stati 543.414 contro i 514.629 di ieri, per cui il tasso di positività sale all’1,2% (ieri 1,1%).

I morti delle ultime 24 ore sono 51 (ieri 59), con il totale che sale a 132.334 dall’inizio della pandemia. In lieve crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri ordinari sono 3.124, più 79 rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 395 (12 in più), con 37 ingressi del giorno (ieri erano stati 36).

Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 4.795.465. Gli attualmente positivi diventano 90.356 (+2.980 rispetto a ieri), i dimessi/guariti 4.572.775 (+3.730), di cui 86.837 in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi (840) è la Lombardia, seguita da Veneto (792), Campania (722), Lazio (716) ed Emilia Romagna (618).