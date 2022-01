COVID: 61.046 CASI IN ITALIA MA CROLLANO TAMPONI, POSITIVITA’ SALE A 21.9 PER CENTO. 133 DECESSI

ROMA – Dopo tre giorni consecutivi sopra quota 100mila, i casi di covid in Italia scendono nelle ultime 24 ore a 61.046 contagi a fronte, però, di un crollo di tamponi processati, 278.654 (ieri 1.130.936), con un tasso di positività che schizza al 21,9% (+8,9%).

I morti di oggi per covid sono 133 (ieri 111) per un totale da inizio pandemia di 137.646 vittime. Il numero dei ricoveri ordinari sale a 11.756 (+491 rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva diventano 1.319 (+22), con 104 ingressi del giorno (ieri 135).

Il numero totale dei casi è pari a 6.328.076. I dimessi/guariti crescono di 12.164 unità arrivando a 5.119.893, mentre gli attualmente positivi diventano 1.070.537 di cui 1.057.462 in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di nuovi casi si conferma la Lombardia con 10.425 davanti ad Emilia Romagna (9.090), Lazio (7.993), Toscana (6.397) e Campania (5.192).