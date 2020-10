COVID: 61 NUOVI CASI, 32 IN PROVINCIA L’AQUILA, CONTAGI IN OSPEDALE VASTO E IN SCUOLE SILVI, AVEZZANO E CAPOLUOGO

L’AQUILA – Impennata di contagi di coronavirus in Abruzzo, che dopo mesi tornano sopra 50: i nuovi casi comunicati oggi sono infatti ben 61, di età compresa tra 2 e 90 anni.

I minorenni sono 3, di cui 2 in provincia di Pescara e 1 in provincia dell’Aquila.

Le vittime salgono e a 485, con la morte di una 88enne della provincia dell’Aquila.

Sono altre 17 le persone guarite, che porta il totale 3132.

I nuovi contagi 32 si sono verificati in provincia dell’Aquila, 12 in provincia di Chieti, 12 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.098 (+40 rispetto a ieri).

CASI POSITIVI ALL’OSPEDALE DI VASTO

ll virus torna in Abruzzo a diffondersi nelle corsie d’ospedale. Nel reparto di ortopedia dell’ospedale San Pio di Vasto, sono 13 i contagi, partiti da un’anziana paziente ricoverata per un trauma, che pure era risultata negativa ad un test rapido positiva al tampone tradizionale. Il reparto è stato subito isolato, e sono stati effettuati tamponi a tutti i pazienti e personale. Il risultato è per ora di 7 pazienti 5 tra medici infermieri e operatori.

I ricoveri non urgenti sono stati dirottati all’ospedale di Lanciano e Chieti.

ll direttore sanitario della Asl Lanciano Vasto Chieti, Angelo Muraglia, ha disposto il trasferimento dei degenti già sottoposti a intervento chirurgico nell’unità operativa di Malattie Infettive dello stesso ospedale, per gli altri, in attesa di essere operati, le prestazioni saranno comunque garantite in loco, salvo l’eventuale successivo trasferimento a Malattie Infettive qualora ce ne fosse necessità.

STUDENTI CONTAGIATI E CLASSI IN QUARANTENA

A destare preoccupazione le scuole, dove i casi di contagio tra i giovani e giovanissimi si moltiplicano.

Al liceo Scientifico Bafile dell’Aquila, dopo che uno studente del primo anno è risultato positivo al Covid-19 sono stati messi in quarantena i genitori, e una ventina di compagni di classe e cinque insegnanti. Lo studente è residente a Montereale, comune dell’alta valle dell’Aterno. E’ in corso il tracciamento dei contatti avuto anche fuori l’ambiente scolastico dal ragazzo.

A Colonnella il sindaco di Colonnella Leandro Pollastrelli, ha da ieri fatto chiudere tutte le scuole, dopo che sono risultati positivi due operatori scolastici di cooperativa che gestisce alcuni servizi. Stanno per essere tracciati i contatti. Nel frattempo a Colonnella i casi di positività al Covid salgono a 13. Per precauzione si sono messi in auto quarantena anche i componenti della giunta comunale.

A Silvi è stata riscontrata la positività un’altra studentessa nella classe 3ª G delle medie dell’istituto “Bindi” dopo i tamponi effettuati all’intera classe in cui era stato scoperto il primo caso di contagio di una ragazza di 13 anni.

Ad Avezzano sono in quarantena una ventina di studenti dell’Istituto d’istruzione superiore “Ettore Majorana” di Avezzano, dopo che domenica uno studente era risultato positivo al coronavirus. Ad Avezzano città si contano 131 persone in sorveglianza sanitaria e 31 casi positivi.

L’AQUILA: CLIENTE POSITIVO, CHIUDE PUB

A L’Aquila, dopo che un paziente è risultato postivo, ha per precauzione chiuso i battenti il Monthy’s Irish Pub, noto locale nel complesso Agorà, poco distante dall’ospedale San Salvatore e dall’Università.

“Nell’attesa di aggiornamenti, per preservare e salvaguardare la salute e l’incolumità di tutti e per adempiere a tutta la prassi sanitaria resteremo chiusi fino a data da destinarsi. Torneremo più forti di prima”. Tutto lo staff questa mattina si è sottoposto a tampone.

FOCOLAIO IN QUESTURA A PESCARA: 12 CASI, UFFICI APERTI

Casi di Covid-19 alla Questura di Pescara: riguardano il personale in servizio all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e gli operatori di Volante.

Dodici, secondo quanto apprende l’Ansa, i contagi accertati.

Si tratta di persone asintomatiche in attesa del tampone di controllo.

Per un soggetto, invece, sono in corso accertamenti in ospedale.

Nessun ufficio della Questura è chiuso, le attività si svolgono regolarmente e tutte le funzioni sono attive.

Tutte le precauzioni del caso sono state poste in essere.

IL BOLLETTINO DI OGGI

Sono complessivamente 4.715 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

Rispetto a ieri si registrano 61 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 90 anni). I minorenni sono 3, di cui 2 in provincia di Pescara e 1 in provincia dell’Aquila.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 485 (si tratta di una 88enne della provincia dell’Aquila).

*(il totale risulta inferiore di una unità in quanto è stato sottratto un caso comunicato ieri e risultato in carico ad altra Regione)

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3.132 dimessi/guariti (+17 rispetto a ieri, di cui 17 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 3115 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1098 (+40 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 213.635 test (+2.507 rispetto a ieri).

88 pazienti (+7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 6 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.004 (+23 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 708 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+32 rispetto a ieri), 1.118 in provincia di Chieti (+12), 1.976 in provincia di Pescara (+12), 868 in provincia di Teramo (+4), 37 fuori regione (invariato) e 8 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

