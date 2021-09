COVID: 65 NUOVI CASI IN ABRUZZO, -25 PER CENTO IN UNA SETTIMANA

PESCARA – Sono 65 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 2.547 tamponi molecolari e 4.618 test antigenici : è risultato positivo lo 0.90% dei campioni. La variazione dei contagi settimanali rispetto a sette giorni fa è pari al -25%. Scende, infatti, l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che ora è a 37. Il tasso di occupazione dei posti letto è fermo al 3% per le terapie intensive e al 6% per l’area medica, lontano dalle soglie da zona gialla.