COVID: 68.052 NUOVI CASI E 140 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 15.3 PER CENTO

ROMA – Ancora in netto aumento la curva epidemica in Italia.

I nuovi casi di Coronavirus sono 68.052, contro i 61.046 di ieri e soprattutto i 30.810 di lunedì scorso, più che raddoppiati su base settimanale. Con 445.321 tamponi, quasi 170mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende dal 21,9% al 15,3%.

I decessi sono 140 (ieri 133), per un totale di 137.646 vittime dall’inizio dell’epidemia. Sempre in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 32 in più (ieri +22) con 103 ingressi del giorno, e salgono a 1.352, mentre i ricoveri ordinari sono 577 in più (ieri +491), 12.333 in totale.

I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 6.396.110. I guariti sono 13.379 (ieri 12.164) per un totale di 5.133.272. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 54.515 in più (ieri +48.744) che salgono a 1.125.052. Di questi, sono in isolamento domiciliare 1.111.368 pazienti.

La regione con più casi odierni resta ancora la Lombardia, in netta crescita (+13.421), seguita da Emilia Romagna (+8.014), Toscana (+6.952), Campania (+6.653) e Veneto (6.468).