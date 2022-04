COVID: 69.596 NUOVI CASI E 150 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 14.8 PER CENTO

ROMA – Sono 69.596 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 69.278 di ieri ma soprattutto i 73.195 di giovedì scorso, una riduzione su base settimanale del 5%.

I tamponi processati sono 469.803 (ieri 461.448) con un tasso di positività che scende dal 15% al 14,8%.

Centocinquanta i decessi, (lo stesso dato di ieri): le vittime totali sono 160.402.

In leggero aumento le terapie intensive: sono 5 in più (ieri -5), con 65 ingressi del giorno, e salgono così a 471. In diminuzione i ricoveri ordinari, meno 86 (ieri -82), 10.078 in tutto.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 91.204 (ieri 69.837) per un totale che sale a 13.692.608. Gli attualmente positivi sono 20.801 in meno (ieri -102), 1.253.056 in tutto. Di questi 1.242.507 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 9.368 contagi, seguita da Veneto (+7.605), Lazio (+7.591), Campania (+7.435) e Puglia (+5.578).