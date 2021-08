COVID: 7.221 NUOVI CASI E 43 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 3.3 PER CENTO

ROMA – In discesa oggi il numero di nuovi casi di coronavirus in Italia: ne risultano 7.221, contro i 7.548 di ieri. Il numero di tamponi è stato di 220.872 (circa 24mila meno di ieri), e l’indice di positività è leggermente salito, dal 3,1 al 3,3%. I morti sono 43, contro i 59 di ieri, portando a 128.957 il totale delle vittime finora in Italia dall’inizio dell’epidemia.

Quanto ai ricoveri, lieve incremento nei reparti ordinari, 36 unità (sono 4.059 contro i 4.023 di ieri), sostanzialmente stabili le terapie intensive (sono 503, con +4 su ieri), con 38 ingressi giornalieri (ieri 34).

Gli attualmente positivi in Italia sono 137.057 (ieri 135.724); le persone in isolamento domiciliare 132.495 (ieri 131.202); i dimessi guariti sono finora 4.243.597; il totale di persone testate è al momento 32.268.573; il numero totale di tamponi effettuati – tra quelli processati con test molecolare e quelli con test antigenico rapido – è pari a 82.836.243.

È anche oggi la Sicilia la regione che segna il maggior numero di nuovi casi, 1.097, seguono nell’ordine la Lombardia con 758, il Veneto con 719, la Campania con 696, la Toscana con 677. Quindi il Lazio con 582, l’Emilia Romagna con 561 e la Sardegna con 424.