COVID: 7.224 NUOVI CASI E 49 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 3.3 PER CENTO

ROMA – In calo oggi il numero di nuovi casi di coronavirus in Italia: sono 7.224 contro i 7.260 di ieri (-36). Il numero di tamponi eseguiti è pari a 220.656 (ieri 206.531) e l’indice di positività scende leggermente, dal 3,5% al 3,3%.

I decessi registrati oggi sono 49 (ieri 55), portando a 128.683 il totale di vittime all’inizio dell’epidemia in Italia. Gli attuali positivi sono 131.462 (ieri 130.502), le persone in isolamento domiciliare 127.315 (ieri 126.415).

Quanto ai ricoveri, oggi si registra un incremento di 65 unità, portando il totale a 3.692. Ma le terapie intensive sono in decremento di 5, gli attuali ricoverati sono 455; in calo gli ingressi giornalieri in questo reparto, oggi sono stati 26 contro i 40 di ieri. Il numero totale di persone testate in Italia finora è pari a 31.964.840, mentre il totale di tamponi processati con test molecolari e quelli processati con test antigenico rapido è a oggi di 81.572.607.

La regione che oggi segna il maggior numero di nuovi casi è la Sicilia con 1.508, seguita dalla Toscana con +700, dal Lazio con +661, dall’Emilia Romagna con +637, quindi la Campania con + 539, il Veneto con +505 e la Lombardia con +504.