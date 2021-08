COVID: 7.260 NUOVI CASI E 55 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 3.5 PER CENTO

ROMA – Sono 7.260 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, stabili rispetto ai 7.162 di ieri e soprattutto ai 7.270 di giovedì scorso, indice di una curva che va appiattendosi.

I tamponi sono 206.531, 20mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale dal 3,2% al 3,5%.

In calo i decessi che oggi sono 55 (ieri 69), per un totale di 128.634 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Ancora in aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 18 in più (ieri +19) con 40 ingressi del giorno, e salgono a 460, mentre i ricoveri ordinari sono 68 in più (ieri +87), 3.627 in tutto.

I casi totali salgono così a 4.464.005. I guariti sono 5.465 (ieri 7.424), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.204.869. Il numero delle persone attualmente positive torna a salire, 1.720 in più (ieri -334), e sono 130.502 in tutto, di cui 126.415 in isolamento domiciliare.

La regione con più casi odierni è ancora la Sicilia, in netto aumento da giorni, con 1.377 contagi, seguita a distanza da Toscana (+844), Campania (+647), Lombardia (+627), Veneto (+588), ed Emilia Romagna (+576).