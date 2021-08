COVID: 7.470 NUOVI CASI E 45 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ SCENDE AL 2.9 PER CENTO

ROMA – Sono 7.470 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 7.224 di ieri, ma con 255.218 tamponi, 35mila in più, tanto che il tasso di positività scende dal 3,3% al 2,9%. I decessi sono 45 (ieri 49), per un totale di 128.728 vittime dall’inizio dell’epidemia.

In crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 11 in più (ieri -5) con 40 ingressi del giorno e salgono a 466, mentre i ricoveri ordinari sono 41 in più (ieri +65), 3.733 in tutto.

I casi totali salgono così a 4.478.691. I guariti sono 5.462 (ieri 6.211), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.216.542. Il numero delle persone attualmente positive sale di 1.959 unità (ieri +960), e sono 133.421 in tutto, di cui 129.222 in isolamento domiciliare.

La regione con più casi odierni è ancora la Sicilia, in netto aumento da giorni, con i contagi schizzati oggi a 1.739, seguita a distanza da Veneto (+744), Toscana (+639), Emilia Romagna (+622), Campania (+585) e Lazio (+553).