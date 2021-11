COVID: 7.569 NUOVI CASI E 36 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 1.7 PER CENTO

ROMA – Sono 7.569 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 8.544 di ieri. I tamponi sono 445.593 (ieri 540.371), con il tasso di positività in lieve risalita da 1,6% a 1,7%.

I decessi sono 36 (ieri 53), per un totale di 132.775 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in crescita i ricoveri, con le terapie intensive che aumentano di 5 unità (ieri +8) con 29 ingressi del giorno, e salgono a 458, mentre i ricoveri ordinari sono 50 in più (ieri +72), 3.647 in tutto.

I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 4.860.061. I guariti sono 3.411 (ieri 4.033) per un totale di 4.608.056. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 4.118 in piu’ (ieri +4.453) che salgono a 119.230. Di questi, sono in isolamento domiciliare 115.125 pazienti.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+1.020), seguita da Veneto (+878), Campania (+875), Lazio (+867), ed Emilia Romagna (+676).