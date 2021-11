COVID: 7.891 NUOVI CASI E 60 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 1.6 PER CENTO

ROMA – Sono 7.891 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime ore in Italia, rispetto ai 6.032 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 487.618 a fronte dei 645.689 di ieri, per cui il tasso di positività – ieri allo 0,9% – risale all’1,6%.

I morti di oggi sono 60 (ieri erano stati 68), per un totale da inizio pandemia di 132.551. I ricoverati con sintomi sono 3.447, con un incremento di 11 rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 423 (+2, con 34 ingressi del giorno rispetto ai 52 di ieri). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 4.826.738. I dimessi/guariti sono 4.591.328 (5.319 in più), gli attualmente positivi 102.859 (+2.654), di cui 98.989 in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi oggi è la Lombardia (1.073), davanti a Veneto (931), Campania (814), Lazio (796) e Sicilia (572).