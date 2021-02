COVID: 7.925 NUOVI CASI E 329 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 5,6 PER CENTO

ROMA – Nelle ultime 24 ore sono stati 7.925 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, con 329 vittime. Ieri i test positivi erano stati 11.252, i morti 237. Sono stati 142.419 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime ore, con un tasso di positività del 5,6% (ieri 5,27%). Ieri i test erano stati 213.364, oltre 70 mila in più.

I casi da inizio epidemia sono in totale 2.560.957, i morti 88.845. Gli attualmente positivi sono 447.589 (-6.379), i dimessi e guariti 2.024.523 (+13.975), in isolamento domiciliare ci sono 425.077 persone (-6.580).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.252, quindi 37 in più rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 145. I ricoverati con sintomi sono invece 20.260, quindi 164 in più di ieri.

