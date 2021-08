COVID: 74 POSITIVI DOPO MEGA FESTA COMPLEANNO OBAMA SU ISOLA DI MARTHA’S VINEYARD, SI TEME FOCOLAIO

L’AQUILA – Sono settantaquattro i positivi al Covid nell’isola di Martha’s Vineyard, nel Massachussets, dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, vi ha tenuto una mega festa in occasione dei 60 anni compiuti lo scorso 4 agosto.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, si è trattato di un party in grande stile, senza mascherina e con centinaia politici, attori e celebrità arrivati in aereo e in barca da tutto il Paese, ma che potrebbe avere causato un focolaio di dimensioni considerevoli, soprattutto considerando che, secondo DailyMail.com, era da aprile che a Martha’s Vineyard non si contavano così tanti nuovi casi in una sola settimana.

Tuttavia i funzionari sanitari dicono che è “troppo presto” per sapere gli ospiti alla festa abbiano davvero contribuito al contagio.