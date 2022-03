COVID: 75.616 NUOVI CASI E 146 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 15 PER CENTO

ROMA – Sembra ripiegare verso il basso la curva epidemiologica in Italia: i nuovi casi di Coronavirus sono 75.616 contro gli 81.811 di ieri e, per la prima volta dopo tanto tempo, in calo rispetto a sette giorni prima quando erano stati 76.250.

I tamponi processati sono 503.973 (ieri 545.302) con un tasso di positività che resta fermo al 15%.

I decessi sono 146 (ieri 182) e le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 158.582.

Stabili le terapie intensive ferme a 447 pazienti (ieri -19) con 49 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari scendono di 35 unità (ieri +90) e sono in tutto 8.994.

I casi totali arrivano a 14.229.495. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 75.773 (ieri 63.553) per un totale che sale a 12.824.632. Aumento contenuto degli attualmente positivi, 478 in più (ieri +18.913), che salgono a 1.246.281. Di questi 1.236.840 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi è il Lazio con 8.807 contagi seguita da Lombardia (+8.677), Campania (+8.517) e Puglia (+7.842).